Plus d'infos sur le Anthony Joubert Nouveau Spectacle à Saint Cesaire

Le spectacle qui n'a jamais été écrit est un spectacle entièrement improvisé mené par Anthony Joubert, qui entraînera, grâce au public , Bruno Ginoux et Sébastien Moreau au coeur de situations plus incongrues les unes que les autres et les poussera aux limites de leurs imaginaires pour à chaque fois créer de nouvelles scènes.

Improvisations, histoires, émotions, surprises et , qui sait, magie sont au rendez-vous de ce spectacle qui n'a jamais été écrit et qui pourtant sera joué devant le public tous les soirs.

Réservez vos places de humour et one (wo)man show pour : ANTHONY JOUBERT NOUVEAU SPECTACLE - NOVOTEL ATRIA - AUDITORIUM

Le prix des places est : 20.00 ?

Date : jeudi 23 mars 2017