Plus d'infos sur le spectacle Ubu Roi Vrout à Nimes

Ubu Roi Vrout est une création pour un acteur-performer, un réfrigérateur, des animaux empaillés, trois pantalons, cinq vestes et manteaux, du jus de tomate, des airs de Rossini... La compagnie Les Lubies s'emparent de la délicieuse aventure polonaise de Père et Mère Ubu qui éliminent la famille royale. Que font-ils une fois qu'ils ont le pouvoir ? Ils s'enrichissent et massacrent tout le monde. Mais le peuple et la noblesse se soulèvent. Ils finissent sur un bateau, en fuite... vers la France... Sur scène, Vincent Nadal use (de) son corps, de sa voix et de sa fantaisie. Récupérées, transformées, recomposées ou détournées, puis manipulées, les vieilleries glanées dans les greniers familiaux deviennent ses partenaires de jeu. Sonia le met en lumière et joue de « systèmes lumineux » de leur invention. Performance truculente, Ubu Roi Vrout rend complices les spectateurs de ce désir de liberté d'être ! Texte : Alfred Jarry / Mise en scène : Sonia Millot / Interprétation : Vincent Nadal Durée : 1h