Plus d'infos sur le spectacle Tant Qu'on Votera Comme Des Moutons, On Sera Gouverné Comme Des Cochons à Nimes

Une approche inédite du spectacle satirique où tout est prétexte à rire de tout !

Jean Patrick Douillon continue de profiter du projecteur des élections présidentielles de 2017 pour balayer avec une ironie cinglante tout ce qui fait l'actualité, avec des brèves au jour le jour...

JUPPÉ : pourrait finalement être un Plan B. Ce repêchage serait une grande première pour la droite qui a souvent présenté des repris de justice, mais jamais des repris de justesse ! FILLON : veut réformer Pôle Emploi. Il appellerait ça Pôle Emploi Fictif... BIC : le leader mondial des stylos, briquets et rasoirs jetables pourrait embaucher comme ambassadeur de la marque, François Hollande. Le premier Président jetable, à usage unique de la 5ème République... MARINE LE PEN : favorable aux cameras piétons pour équiper les policiers afin de filmer leurs interventions... Déclare "Ca permettra de repérer ceux qui ne tapent pas assez fort"... TRUMP : un de ses proches accusé de trahison. Il est donc faux de dire qu'il n'est entouré que de crétins incompétents ! Puisqu'un de ses conseillers est accusé d'intelligence... D'intelligence avec l'ennemi... Mais d'intelligence quand même...

Venez RIRE du grand n'importe quoi médiatique avec un spectacle SATIRIQUE où tout est prétexte à se MARRER de tout !

Monologues, sketchs, parodies, chansons, bons mots et gaudrioles sont les armes Anti-Morosité de Jean Patrick Douillon où l'on ne parle pas... loin sans faut... que de politique !

A travers de grands éclats de rires, il vous prend à témoin sur les absurdités de notre société... Et entre médias, technologie, sport, faits-divers, peoples, réseaux sociaux ou réchauffement climatique... il y a de quoi faire !!!

Auteur et comédien satirique reconnu à la radio et à la télévision (Paris Première, France 2, TF1, Europe 1...), Jean Patrick Douillon est pensionnaire du Théâtre des Deux Ânes, où il a partagé la scène avec Jean Amadou, Jacques Mailhot, Michel Guidoni ou Bernard Mabille. Il écrit par ailleurs depuis plus de 10 ans pour Thierry Garcia, imitateur aux Guignols de l'Info et dans la chronique « Allo les stars » sur Radio France dans l'émission de Daniela Lumbroso.

« Il découle de tout ce travail un gros stock de brèves, de vannes et de blagues dans lequel je suis allé puiser pour monter ce spectacle où le rire du satiriste se mêle à une trame dramatique burlesque... Cette fois ci, c'est l'idée du temps qui se dérègle qui m'a guidé... » Jean Patrick DOUILLON

Tarifs : 14 € tout public, 10 € adhérent du Télémac ou FNCTA, 7 € enfant moins de 12 ans, étudiant et demandeur d'emploi.

Réservations au 04 66 21 07 60 ou par courriel theatretelemac@aol.com

Site web : http://telemactheatre.midiblogs.com

Infos réservation :

Réservations au 04 66 21 07 60 ou par courriel theatretelemac@aol.com