Plus d'infos sur le spectacle Peer Gynt D'henrik Ibsen à Nimes

Théâtre / tout public à partir de 12 ans Durée : 1h30 C'est l'épopée formidable et dérisoire d'un jeune rêveur mégalomane qui part en quête de soi. Après avoir connu de multiples péripéties : se perdre dans le monde, se faire passer pour prophète, échapper au désert, réchapper d'un naufrage..., Peer Gynt est finalement sauvé par l'amour de celle qui l'aimait et qui l'avait attendu toute sa vie dans sa cabane en haut de la montagne. Cette pièce immense, ramenée à 1h30, est la trame d'un spectacle pour cinq comédiens, animant eux-mêmes une cinquantaine de marionnettes et masques, et accompagnés, avec quelques instruments, par la musique de scène créée à l'époque par Edvard Grieg. Laurent Rogero joue Peer Gynt, et quatre comédiens autour de lui déplacent des castelets, surgissent affublés de masques ou dans des marionnettes géantes, manipulent des dessins sur une toile de fond animée... Inventions scéniques, jeu avec le théâtre, ses genres et codes, ce spectacle met en scène la comédie moderne de l'homme qui s'invente et réinvente sans cesse, sans souci d'autrui, quitte à passer à côté de l'existence... Mise en scène : Laurent Rogero / Avec Laurent Rogero, Olivier Colombel, Günther Galbert, Hadrien Rouchard et Elise Servières Musique : Edvard Grieg / Adaptation musicale : Frédérick Cazaux