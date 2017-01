Plus d'infos sur le spectacle Parallele à Nimes

Mise en scène Bruno Geslin Création 2017 Le sport, un outil de propagande ? Bruno Geslin remonte à Mussolini et à sa politique d'embrigadement des masses, de la jeunesse en particulier, pour sonder jusqu'où le corps et sa représentation sont des objets de manipulation. Le danseur performeur Nicolas Fayol et l'artiste circassien Salvatore Cappello sont au centre de cette composition scénique interdisciplinaire. PMR: 04 66 36 65 00