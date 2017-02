Plus d'infos sur le spectacle Les Soeurs Antienne à Nimes

Chanson / Humour Durée : 1h Depuis plus de quinze ans, les Soeurs Antienne, duo nîmois a capella, sillonnent théâtres, cabarets et festivals du Grand Sud et du Nord (« l'Alternateur » à Montreuil, le festival des « Loustics de l'acoustique » en Bretagne...). Chacun de leur spectacle d'humeur et d'humour, composé d'une vingtaine de chansons mises en scène et décalées, suit un délirant fil conducteur pour raconter une nouvelle folle aventure de ces deux interprètes ô combien complices ! Les soeurs Antienne à Christian Liger constitue la huitième aventure musicale de notre duo décalé... « Spectacle en chansons : Rires à l'Antienne. Elles ont du piquant, Les Soeurs Antienne, avec leurs bouilles mutines et leurs yeux qui pétillent. ! Et quand elles donnent de la voix, c'est tout un pan de la chanson française (quelquefois vieux de 100 ans !) qu'elles nous font (re)découvrir goulûment. Des textes ciselés à la pointe du caustique et de l'ironie que ces deux frangines de scène s'approprient sans complexe, avec insolence, feu et sans artifice. » La Gazette Avec Sylvia Bottiau et Carole Rocalba / Mise en scène : Gérard Santi / Arrangements : Pepe Martinez, Patrick Miralles et Bernard Mourier