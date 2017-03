Plus d'infos sur le spectacle Le Frichti De Fatou à Nimes

Depuis son bled en Algérie jusqu'à Paris, entre la tradition et les combats du planning familial, Fatou raconte sa vie, de son enfance à l'âge adulte autour de la question qui l'intrigue : comment fait-on les enfants ? Elevée pour être une parfaite ménagère, Fatou cherche sa réponse sous forme d'une recette, dont les ingrédients se trouvent être tous les ingrédients de la vie. Insoumise, naïve, têtue, Fatou chemine pieds nus, se blesse, tombe, se redresse, sans jamais ne se plaindre ni perdre son sens de l'humour. Humour qui la propulse toujours un peu plus loin sur le chemin de la connaissance, accompagnée de sa conscience, incarnée par une musicienne violoncelliste - contre bassiste. Un superbe hymne à la tolérance et à la connaissance, pétillant d'humour et de saveurs ! Le Frichti de Fatou a reçu le prix 2007 du Centre National du Théâtre. Texte et jeu : Faïza Kaddour / Mise en scène : Jean-François Toulouse / Contrebasse et violoncelle : Agnès Doherty Durée : 1h30