Plus d'infos sur le spectacle A Plates Coutures ! à Nimes

Ce spectacle s'inspire du combat des ex ouvrières Lejaby face à la fermeture de leur atelier en 2010. Dans une écriture forte et poétique, nourrie de la rencontre avec ces femmes, quatre comédiennes et un musicien racontent la lutte, la résistance, les bouleversements que ce conflit a provoqué dans leurs vies, et ce qui a suivi. La mise en scène enchante les voix, chorégraphie les corps, rythme les gestes répétitifs et la musique omniprésente est rude, âpre dans le conflit, mais se fait douce pour souligner l'intime. Pas de misérabilisme, pathos ou regard défaitiste. Ici on fabrique du glam, du sensuel et du luxe. On compose des chants de résistance à partir des hits du top 50. On lutte. On vit tout simplement... « La mise en scène est rapide, rythmée. Une pièce certes politique, certes militante, mais aussi émouvante, authentique, juste, avec des personnages sensibles loin de toute caricature. » Les Trois Coups / « Un engagement collectif, mais aussi des luttes personnelles au centre de la scène. Un bel hommage à ces battantes. » Femme Actuelle / « On se laisse prendre au jeu de ces comédiens qui donnent envie de crier avec eux. » La Montagne / De Carole Thibaut / Musique : Simon Chomel / Mise en scène : Claudine Van Beneden Avec : Angeline Bouille, Barbara Galtier, Chantal Péninon, Claudine Van Beneden et Simon Chomel Durée : 1h20