Plus d'infos sur le spectacle Noir Corbeau à Nimes

Par la compagnie de jeunes danseurs Zéline Zonzon et une classe de percussions du Conservatoire de Nîmes Danse contemporaine Durée : 1h En 1998, Zéline Zonzon créait avec de jeunes danseurs âgés de 12 à 17 ans, la pièce « Noir Corbeau » qui posait la question de l'enfant en temps de conflit et de guerre. Aujourd'hui l'insécurité refait surface : menaces, attentats, conflits sont présents sur tous les continents. La question de l'enfance maltraitée, déracinée, oubliée se repose... Noir Corbeau est une pièce de contrastes dans laquelle les danseurs nous donnent à voir : les états « d'intranquillité » - de ce passage brutal de la tranquillité à la peur - l'opposition à la domination, à l'adversité. Noir Corbeau c'est aussi l'humanité conservée - malgré la faim et la terreur - les rires, la dérision, le désir de rester en vie face à la souffrance, l'aptitude à s'extraire par la pensée de l'horreur du quotidien, l'errance, le déracinement. « Les enfants sont le reflet de la vie qu'on leur propose, en définitive ils nous renvoient sans détour l'image de l'humanité et de l'inhumanité. » Chorégraphie : Zéline Zonzon / Musique originale : Laurent Aigon / Création lumière : Ollivier Lacroze / Direction Percussions : Isabelle Artal-Collin, Conservatoire de Nîmes / Sur scène : Antonin, Charlotte, Clément, Eva, Florian, Johanna, Léah, Léonie, Lou, Milan et Sarah