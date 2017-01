Plus d'infos sur le spectacle Compagnie Dantzaz à Nimes

Composée de jeunes danseurs venus de toute l'Europe, la compagnie Dantzaz est unique en son genre. En effet, elle offre à ces artistes en herbe l'occasion de se professionnaliser avec un répertoire varié et international dans le cadre de tournées régulières. La fougue et l'insolence de la jeunesse alliées à l'exigence de la Compagnie produisent des représentations où l'énergie est directement transmise pour le plus grand plaisir du public. Le programme présenté ce soir regroupe trois chorégraphes européens prouvant encore une fois que Dantzaz est le coeur battant d'une Europe créative et ouverte. - Few Brief Sequencesdu polonais Jacek Przybylowicz connu pour son travail avec Ohar Naharin de la Batsheva dance company est une pièce résolument contemporaine. Nourrie par la musique baroque de Marin Marais, c'est une alchimie artistique totale où l'émotion et l'énergie se mêlent pour envelopper public et danseurs. Durée : 30 minutes - Dot to Dotfait partie d'Aureo, la dernière création de la Compagnie, inspirée par le nombre d'or et l'idée de dégustation. Elle vise l'équilibre parfait entre la création et le public, la qualité et la proximité, l'excellence et l'extravagance. Pour sa deuxième collaboration avec la Compagnie, le chorégraphe slovaque Lukas Timulak a voulu avec Dot to Dotexplorer l'espace et les connexions entre les danseurs et mettre l'accent sur la dynamique du mouvement. Durée : 15 minutes - Barrock réunit la musique baroque d'Arriaga et le rock du groupe Niña Coyote eta Chico Tornado dans une chorégraphie de l'italien Paolo Mohovich. Cette pièce se mêle à l'univers poétique du performeur Christophe Pavia et de ses coiffures artistiques effectuées en direct. Elle met en scène les relations amoureuses à la « cour baroque » et dans notre « cour moderne », réinventant le menuet pour le transformer en un rock tellurique. Barrock est un tourbillon sensoriel, qui ouvre la voie vers la danse contemporaine et mêle la musicalité du mouvement, l'émotion de la danse et la force du rock à la performance en live. Durée : 30 minutes Avec : Jone Amezaga, Carmen Derré, Richard de Leyos, Andrea Loyola, Gilles Noël, John O'Gara, Nora Paneva, Paula Parra, Josu Santamaría. À la fin du spectacle, Christophe coiffera le public et transformera les spectateurs en oeuvres d'art ambulantes ! En quelques minutes, tout un monde poétique, coloré, fleuri et éphémère se dressera sur votre tête. Devenez les « créatures éphémères » et vivez un moment magique et poétique ! Durée : 1h30 avec entracte