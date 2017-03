Plus d'infos sur le spectacle Bit à Nimes

LE THEATRE DE NIMES(L.1-1015436 &2-1015437&3-1015438)PRESENTE CE SPECTACLE

Figure centrale de la danse contemporaine, Maguy Marin revient à Nîmes après plus de vingt ans d'absence. D'une intensité inouïe, BIT est une farandole composée de pas traditionnels, sévillane, saut basque, sardane ou sirtaki, en coïncidence ou en décalage avec le rythme techno obsédant du sound designer Charlie Aubry. Ce spectacle comporte des passages déconseillés aux personnes sensibles et aux plus jeunes. PMR: 04 66 36 65 00