Plus d'infos sur le concert Richard Galliano Et Sylvain Luc à Nimes

«Hommage à Edith Piaf et à Gus Viseur » À l'occasion du centenaire de la naissance d'Edith Piaf et de celle de l'accordéoniste belge Gus Viseur, Richard Galliano et Sylvain Luc leur rendent hommage : le guitariste incontournable et l'accordéoniste pape du new musette font swinguer un répertoire centenaire et enregistrent un album : « La vie en rose ». Relecture spontanée et intimiste de grands classiques de la Môme ou de standards du complice de Django Reinhardt, leur rencontre fait preuve d'une interaction à couper le souffle. Avec pudeur, dans l'écoute mutuelle, en se lançant des défis, sans compétitions ni surenchère. Enrichi de leurs nombreux voyages respectifs, ils célèbrent l'amour sous toutes ses formes, ce sentiment au coeur du langage de Piaf et de Viseur. Du plus intense au plus doux, faisant courir leurs doigts virtuoses au rythme des émotions... Concert exceptionnel à ne manquer sous aucun prétexte ! « Les deux musiciens se répondent avec la légèreté d'oiseaux sur la branche, illustrant à chaque instant la tendresse d'une rencontre à la magie rare » Jazz News Avec : Sylvain Luc : guitare / Richard Galliano : accordéon Durée : 1h