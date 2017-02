Plus d'infos sur le concert La Passion Selon Sade à Nimes

LE THEATRE DE NIMES(L.1-1015436 &2-1015437&3-1015438)PRESENTE CE SPECTACLE

Direction musicale Léo Warynski Mise en scène Antoine Gindt Création 2017 Antoine Gindt et le chef Léo Warynski révèlent une partition mythique qui fit scandale à sa création en 1965, prémices du théâtre d'avant-garde et de la musique expérimentale en Europe. Inspiré de Sade et Louise Labé, cet opéra contemporain se compose d'une suite de tableaux, immersions dans les affres de l'amour et du désir, servi par des voix et des musiciens virtuoses. Spectacle en italien surtitré en français. PMR: 04 66 36 65 00