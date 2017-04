Plus d'infos sur le concert La P'tite Fumée et Blaphonik Sound System à La Grand Combe

La P'tite Fumée et Balaphonik Sound System en concert au Labo Bean

La P'tite fumée

La P'tite Fumée distille une musique actuelle énergique aux accents tribaux, entre world music, techno et trance instrumentale. Cette formule festive permet à la formation de s'imposer comme l'un des groupes incontournables de la scène » Natural Trance « .

En concert, les quatre acolytes prennent un malin plaisir à communiquer leur douce folie et garantissent un show dynamique et explosif. Le grondement du didgeridoo, les harmonies de la flûte traversière et de la guitare classique se mêlent à un lourd et puissant trio percu basse batterie pour plonger son public dans un voyage sonore survitaminé.

Après plus de 100 dates dans la France entière, la tribu s'exporte désormais à l'étranger. L'occasion pour l'équipe de partager la scène avec des artistes de tous horizons tel que : Vini Vici, Hilight Tribe, Day Din, Secret Vibes, Rinkadink, Manu le Malin, Goayandi, Brain Damage, Mad Professor, Smokey Jo and the Kid, Kaly Live Dub, Tha Trickaz, I Woks Sound, Space Buddha, HK et les saltimbanque, Scred Connexion, Tiwony, Bombino et bien d'autres...

Entre l'univers de la musique instrumentale et l'ambiance syncopée de la techno. La P'tite Fumée tire le meilleur des deux mondes et affirme sa place sur la scène alternative.

Balaphonik Sound System

Le projet solo d'Alexandre Scalisi, batteur de Djamanawak et balaphoniste de Balaphang

C'est apres plusieurs années de maturation, que ce musicien ose enfin vous faire découvrir son univers personnel mélangeant: Dub, groove, electro, world! La carriole sound system.

Mais alors cette carriole?

Vous ne pouvez pas la rater certainement à l'heure actuelle, elle est la seule sur laquelle vous pouvez voir: balafon, synté bass, didgeridoo, spds, loop station, accompagnés de beat box, guimbarde, chant et tout cela sur son sound system compact autonome.

Un dj cloturera la soirée.

